Monza, molestie sessuali alla nipote: in manette agente di polizia penitenziaria in pensione

, 26 novembre 2024 – Per anni sarebbe stata molestata sessualmente dallo zio,diora in. Poi ha avuto la forza di confidarsi con la madre, dopo averla sentita discutere con la moglie del presunto orco sulle attenzioni morbose dell'uomo per le ragazzine, e di presentare denuncia. Ora per il 65enne è arrivata l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per violenza sessuale firmata dal gip del Tribunale diGianluca Tenchio. I fatti contestati all'expenitenziario vanno fino al 2020 e sarebbero iniziati quando la ragazza, ora studentessa universitaria 24enne, era preadolescente. Scene horror Palpeggiamenti, strusciamenti, subìti per lungo tempo ogni volta che la presunta vittima restava sola con lo zio. Abusi che avrebbero causatogiovane danni psicologici ma anche ripercussioni sulla sua salute fisica.