Lanazione.it - Montevarchi. I funerali di Bruno Dini con..le vespe

Arezzo, 26 novembre 2024 – Momenti di grande commozione ieri aper idi quello che era considerato un vero artigiano dei motori,, morto il 17 novembre scorso. Le esequie si sono tenute in Collegiata e nel tragitto che ha portato la salma didalle cappelle mortarie dell'ospedale della Gruccia a piazza Varchi, hanno "scortato" il carro funebre i "ragazzi" del Vespa Clube altri vespisti provienti da altre zone del Valdarno e della provincia di Arezzo. Una bellissima iniziativa per rendere omaggio ad un uomo che ha lasciato un solco profondo nella comunitàna. Conosciuto e amato da tutti per la sua passione per, api e motorini,è stato molto più di un semplice artigiano: un punto di riferimento per giovani e meno giovani, una figura capace di unire competenza, generosità e amore per i motori.