Avellinotoday.it - Monteforte Irpino, scontro tra due auto: intervengono i Vigili del Fuoco

Leggi su Avellinotoday.it

Nella tarda serata di ieri 25 novembre, ideldi Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di, in via Taverna Campanile alla frazione Alvanella, per un incidente stradale che ha visto coinvolte duevetture. Nel violento impatto una donna del posto.