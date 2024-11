Oasport.it - Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario 26 novembre, tv, streaming

Dove nessuno si sarebbe aspettato,si è:entra nella seconda partita del match per il Campionato del mondo diin vantaggio per 1-0 controDommaraju. La vittoria nella prima partita della sfida iridata tra i due da parte del cinese ha cambiato già ora tutte le carte in tavola.Shock totale per il diciottenne indiano, rimasto forse sopraffatto, in qualche modo, dalla prima a questo livello. Un discorso che, nella storia, è stato vissuto da tanti, e che inevitabilmente tocca anche a lui. Ma quello che nessuno si attendeva era uncombattivo, come non lo si vedeva da tantissimo tempo. I temi della partita odierna diventano dunque tanti, anzi tantissimi, per capire che direzione può prendere questo match che ha già preso una direzione inaspettata.Il confronto per il Campionato del Mondo traDommaraju va in scenadalle ore 10:00 (seconda partita).