MILLY CARLUCCI ROMPE IL SILENZIO SU ANGELO MADONIA: "NON DOVREBBE MAI CAPITARE"

ilsu. Mentre lui condivide messaggi contro Selvaggia Lucarelli (“dispensatrice di veleno e fango”), parla la padrona di casa dello show Rai.La tensione tra la giuria e? Sì, può, ma nonmai. I ballerini nonro perdere il controllo. Questo perché i maestri poi fanno parte praticamente della produzione. Noi tutti dovremmo avere l’aplomb di chi gestisce il programma. Però poi siamo tutti umani e queste cose possono accadere.Cosìha commentato ai microfoni de La Volta Buona, il salotto della Balivo, alla fine della puntata. Poi una anticipazione in vista del ripescaggio che avverrà sabato a Ballando. Se ci sarà più di un ripescaggio? No, questo non lo posso dire adesso e non vedo l’ora di capire chi riuscirà ad entrare nella seconda semifinale.