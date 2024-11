Milanotoday.it - Milano21: xavier chevrier e giovanna epis firmano la mezza maratona

Leggi su Milanotoday.it

MILANO – Batte il cuore di Milano. E stamattina, 24 novembre, a farlo battere ancora più forte sono stati gli oltre 11.000 runner al via della, ultima tappa del circuito FollowYourPassion. Un nuovo record di partecipanti per l’evento firmato da MG Sport, capace di alzare, di anno in anno.