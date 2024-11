Lapresse.it - Milano, “giustizia per Ramy Elgaml”: disordini a Corvetto per il 19enne morto in un inseguimento con i carabinieri

Tensioni al quartiere, nella periferia di, dove ieri sera una settantina di giovani hanno nuovamente protestato per la morte di, ildi origine egiziana deceduto la notte tra sabato e domenica in un incidente stradale in via Ripamonti, dopo essere fuggito in moto con un altro amico all’alt dei.I giovani – inizialmente una trentina – hanno iniziato a manifestare ieri dopo le 18 tra via dei Cinquecento e via dei Panigarola, con cori, fuochi d’artificio e striscioni come ‘Verità per’, monitorati a distanza dalla polizia. I manifestanti sono poi aumentati, così come il tono della protesta, con roghi di spazzatura, vandalismi contro la pensilina di un bus e un autobus Atm e lancio di petardi e cocci di bottiglia contro la polizia, che ha reagito con cariche di alleggerimento e lacrimogeni.