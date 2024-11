Milan altra vittoria in Champions League | ma quanti rischi col Bratislava

Leggi su Inter-news.it

Ilvince,ando qualcosa di troppo, contro il. La quinta sfida ditermina 2-3 in favore dei rossoneri di Fonseca.PRIMO TEMPO – Ilparte in trasferta per sfidare ilnella quinta giornata di. Dopo l’ultimacontro il Real Madrid, preceduta da una striscia di sconfitte europee, la squadra di Paulo Fonseca è a caccia di altri tre punti per provare a recuperare terreno e accedere agli ottavi della competizione. L’inizio della gara sembra promettere bene in questo senso, visto che a sbloccare per primi le marcature sono proprio i rossoneri. Dopo che al 15? Pavlovic salva il risultato sulla linea sull’occasione di Strelec, Pulisic si avvicina al vantaggio al 16? e riesce poi a concretizzarlo al 21?. Lo 0-1 del, però, dura pochissimo: ilal 24? pareggia già i conti con la rete di Barseghyan che furbo sfrutta e beffa la difesa rossonera completamente addormentata.