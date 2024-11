Liberoquotidiano.it - Migranti: M5S, 'spostare risorse da Albania a sicurezza'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Il decreto Flussi incrementa il lavoro nero, lo sfruttamento e l'emarginazione, dando così ulteriore manodopera alla criminalità organizzata. Il governo Meloni indebolisce ancora ladi tutti nel nostro Paese, con buona pace dei suoi slogan".Così in una nota i deputati M5S Carmela Auriemma e Filippo Scerra."La disposizione che fissa nuove motivazioni per l'esclusione dal circuito di accoglienza deiin attesa della decisione sulla domanda di protezione, non farà altro che aumentare il numero degli irregolari e così il rischio di attrazione verso aree di illegalità e di malaffare. Con due nostri odg chiediamo al governo di cancellarla e di mettere almeno qualche toppa nei tanti buchi che sta aprendo, spostando ledalla fallimentare operazioneal rafforzamento dei presìdi dipubblica sul territorio nazionale, in particolare nelle aree con alti indici di criminalità e dove insistono hotspot e centri di trattenimento, per l'incremento delle dotazioni di mezzi e strumenti del personale delle Forze dell'ordine, per l'incremento degli alloggi della polizia di Stato nonché per l'incremento dida destinare al rinnovo contrattuale del compartoe allo sblocco del turn over".