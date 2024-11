Ilrestodelcarlino.it - Mercoledì è a tutto liscio al Circolo 900

Pesaro, 26 novembre 2024 – Si balla, ma il pomeriggio. Orario insolito, ma curioso, quello che offre il900 in via del Cinema 15 a Pesaro. Tutti idalle 15 alle 18,30 la sala ospiterà chi ama il. Infatti la giornata si chiama ‘di pomeriggio’. Un appuntamento settimanale e gratuito. Tutti possono partecipare, non ci sono limiti di età. L’importante è amare la musica, la danza e lo stare insieme, magari facendo anche nuove amicizie. Il bello poi è che si può anche mangiare e la merenda la offre ilstesso. Un’occasione originale e simpatica. Per prenotare è possibile chiamare al 327 7582689.