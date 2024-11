Fanpage.it - Medio Oriente, verso il cessate il fuoco in Libano. Borrell: “Netanyahu approvi l’accordo oggi, basta scuse”

Leggi su Fanpage.it

È atteso entro le prossime 36 ore l'annuncio del raggiunto accordo tra Israele e Hezbollah per ililin, anche se continuano gli attacchi su Beirut.(Ue): "Non ci sono più scuse per rinviare. Altrimenti ilcrollerà. Spero cheil governo Netanyahu approverà l'accordo di Stati Uniti e Francia.con ulteriori richieste".