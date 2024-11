.com - Max Pezzali annuncia Max Forever Vol. 1 – L’album

Leggi su .com

MaxMaxVol. 1 –con 16 brani del repertorio in una chiave ineditaMaxsorprende ancora il suo pubblico: a poche settimane dai 18 show nei palazzetti di Milano e Roma (di cui 17 già sold out) e in attesa del prossimo 12 luglio con Max– Grand Prix all’Autodromo di Imola, arriva oggi l’annuncio di MaxVol. 1 –, in uscita il 13 dicembre in digitale e negli store fisici per Warner Music Italy.vuolecelebrare i brani più iconici di una carriera costellata da successi: un must have per tutti i fan di Max che ospita 16 gemme musicali pronte a risplendere in una veste completamente nuova. 16 reinterpretazioni inedite di pietre miliari che hanno segnato la storia della musica pop italiana, proposte in feat con ospiti speciali o suonante live o in versione acustica: da Gli anni con Cesare Cremonini a Sempre noi con J-Ax, passando per Rotta per casa di Dio con Riccardo Zanotti – nella versione live al Circo Massimo del 2023, fino a Grazie mille e Aeroplano suonate in acustico.