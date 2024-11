Bubinoblog - MARIOTTO: “MADONIA ANDAVA ESPULSO PER DIRETTISSIMA COME NEI PRIMI BALLANDO”

Guillermoè un fiume in piena contro Angelo. Il decano dei giudici dicon le Stelle, presente fin dalla prima puntata nel 2005, non usa mezzi termini.L’alterco tra l’ormai ex maestro di Federica Pellegrini e Selvaggia Lucarelli ha portato la Rai in accordo con la produzione a decidere di allontanaredallo show della Carlucci.Ai miei tempi le cose erano più rigide. Quando iniziòcon le Stelle c’era l’eliminazione inper aver commesso un peccato quasi mortale. Adesso i tempi sono cambiati. Io avrei eliminato perAngelo. Sì, io l’avrei eliminato subito nel momento.Cosìa La Volta di Buona, il salotto della Balivo. L’eliminazione non è avvenuta perma due giorni dopo. Qualcosa di grave è successo dietro le quinte.