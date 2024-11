Mario Sechi | l' Europa Putin e lo spettro del Vietnam

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sono voci, ma vanno registrate perché sono state pubblicate da Le Monde, perché la fonte è britannica, perché l'idea esiste, è un fiume carsico che scorre in alcune cancellerie europee. Sintesi: sono in corso colloqui tra Parigi e Londra per creare una forza militare focalizzata sull'Ucraina, non si esclude un invio di truppe, nell'ipotesi di un disimpegno degli Stati Uniti dopo l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Impossibile? Proviamo a spacchettare lo scenario. Primo punto. Francia e Regno Unito sono potenze nucleari, il comando militare britannico secondo il Sipri di Stoccolma ha 225 testate disponibili, la Francia ne ha 290. Qualsiasi progetto militare europeo che vuole difendere il fianco orientale non può prescindere dalla deterrenza di Parigi e Londra. Sembra una partita a scacchi per poi avere il comando della Difesa europea, ma sulla scacchiera si perde e non si muore, mentre sul campo di battaglia scorre il sangue.