Liberoquotidiano.it - Manovra: Fazzolari, 'noi difendiamo davvero il ceto medio'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 26 nov (Adnkronos) - "Siamo di fronte ad un caso di vero e proprio analfabetismo fiscale. O forse la sinistra per non incorrere nell'inevitabile effetto scalino auspica l'abolizione di tutti gli interventi sui redditibassi". Lo dice sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattistaal Giornale sulle misure inper il taglio del cuneo e riforma Irpef. "Solo per fare un paio di esempi, seguendo la logica di Repubblica, l'introduzione del cosiddetto bonus Renzi ha comportato, per i redditi tra 24 e 26 mila euro soggetti al décalage del beneficio, un'aliquota marginale effettiva Irpef del 79,5%", ricordaaggiungendo che "la successiva revisione operata del governo Conte 2 ha comportato, per i redditi tra 35 e 40 mila euro, un'aliquota marginale effettiva Irpef del 60,82%".