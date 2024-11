Lapresse.it - Manovra, Bernini: “Su Canone Rai posizione FI non cambia”

“Ladi Forza Italia sulRai è quella di sempre, ma non ne facciamo un caso. Abbiamo sottoposto la questione ai nostri colleghi di maggioranza e faremo quello che decideremo di fare tutti assieme. Anche l’Irpef a noi sta a cuore, ma visto che la partita è ancora aperta non mi permetto di metterci la parola definitiva”, lo ha detto Anna Maria, ministro dell’Università, intervistata a margine dell’inaugurazione della settimana Italia – Cina che si svolgerà presso Città della Scienza a Napoli, in merito ai principali dossier sul tavolo del governo in vista della, e in particolare l’ipotesi, avallata dalla Lega ma respinta da Forza Italia, di prorogare la riduzione delRai da 90 a 70 euro.