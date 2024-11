Mandare tutto all’aria è il nuovo singolo di Marco Mengoni

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 26 nov. (askanews) – Esce venerdì 29 novembre(Epic Records Italy / Sony Music Italy), ildiche sarà disponibile anche in radio.è la possibilità di far saltare i piani e di cambiare strada, è la voglia di azzerareper ridisegnare il proprio percorso, pronti a ripartire con una prospettiva diversa. Malinconia e nuovi orizzonti si fondono e l’opportunità di cambiare le cose è sempre ad un passo da noi, gli unici in grado di riscrivere la nostra storia. Firmato dainsieme a Edoardo D’Erme, Davide Petrella e Andrea Suriani il brano rivendica una chiara matrice cantautorale e al contempo si contraddistingue per la sua dinamica up con sonorità French Touch: bpm alti e cassa dritta che lasciano spazio e perfettamente si sposano con una nota malinconica, fortemente presente anche nel testo.