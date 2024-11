Maccarese, interventi per prevenire il rischio esondazione del fiume Arrone

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 26 novembre 2024 – Il Comune di Fiumicino informa che lunedì 2 dicembre inizieranno i lavori di ripristino dell’officiosità idraulica delin località. Gli, realizzati grazie all’intervento del competente ufficio regionale di difesa idraulica, saranno finalizzati alla rimozione di sedimenti e della vegetazione spontanea all’interno della sezione idraulica. Questi lavori sono necessari per eliminare ogni ostacolo al regolare deflusso delle acque epossibili rischi, soprattutto in caso di eventi meteorologici intensi.Gli, svolti con cadenza biennale dai competenti uffici regionali, sono stati anticipati su richiesta dell’Amministrazione comunale, che ha sollecitato la Regione a prevedere una calendarizzazione più frequente per rispondere in modo adeguato ai rischi crescenti legati ai cambiamenti climatici e agli eventi di pioggia sempre più abbondanti e intensi.