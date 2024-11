Lapresse.it - M5S, si vota di nuovo dal 5 all’8 dicembre

Dal 5gli iscritti M5S voteranno in una nuova consultazione online sui quesiti per modificare lo statuto del Movimento 5 stelle, come chiesto dal fondatore Beppe Grillo, il cui ruolo di garante è stato cancellato dal voto online che si è tenuto dal 21 al 24 novembre. È quanto si apprende da fonti parlamentari.