Lunetta Savino e Matteo Martari sono i protagonisti di Libera | stasera in tv arriva la seconda puntata alle 21 30 su Rai 1

Non c’è pace per una mamma distrutta dal dolore per la morte della figlia. Anche se non lo dà a vedere. Anche se è costretta, data la sua professione, a ignorare quel dolore. Ma c’è un modo per reagire, vero? Dopo il successo della prima, tornain tv con la. La nuova serie tv originale di Rai 1, in onda21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay (dove trovate anche gli episodi d’esordio).della serie, una combattiva quanto dolce, nei panni di una giudice in cerca di verità (all’opposto del personaggio della madre di Luisa Ranieri in Lolita Lobosco). E un ruvido e impossibile. Lontano anni luce dal distinto medico di Cuori o dall’ombroso e affascinante ispettore di Brennero.