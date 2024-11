Lanazione.it - Lotta alle truffe, la FNP Cisl promuove iniziative di sensibilizzazione ad Arezzo e in Valtiberina il 28 e 29 novembre

Leggi su Lanazione.it

, 262024 – Prosegue l’impegno della FNPnella promozione didi tutela dei più fragili e in particolare degli anziani, spesso bersaglio preferito per svariate tipologie di. Sono due leche si svolgeranno in questa settimana, rispettivamente la prima a Sansepolcro il prossimo 28presso la Sala del Consiglio Comunale10:00, la seconda adil giorno 2916:30 nei locali del Dopolavoro Ferroviario diin Piazza della Repubblica,2/c. Al centro del dibattito come combattere il fenomeno delle, dei raggiri e dei reati contro il patrimonio. In entrambi i casi il tema sarà affrontato assieme a rappresentanti delle Forze dell’Ordine, legali e amministratori, insieme per creare un fronte comune capace di arginare una piaga che si sta ingrandendo fino a coinvolgere anche generazioni più giovani.