LIVE – Young Boys-Atalanta 1-0 Youth League 2024 25 DIRETTA

Ladi, match valido per la quinta giornata della fase campionato di/2025. Ottimo percorso finora da parte degli orobici, che prima del pesante ko in Germania contro lo Stoccarda erano a punteggio pieno in vetta. In Svizzera servirà riprendere ciò che è stato interrotto per rimanere a contatto con le prime posizioni della graduatoria. L’incontro andrà in scena nella giornata di martedì 26 novembre alle ore 14.00. Sportface.it seguirà l’evento attraverso untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.COME SEGUIRE IL MATCHPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 (3? Luthi)10? – L’prova a reagire dopo il gol subito, ma per il momento non riesce ad impensierire gli avversari.3? – Colpo di testa vincente di Luthi, che approfitta di una disattenzione della retroguardia atalantina e sblocca la gara.