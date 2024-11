LIVE – Potenza-Altamura 0-0 Coppa Italia Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestuale di, match dello stadio Alfredo Viviani valevole per gli ottavi di finale didi. La compagine lucana sta disputando una grande stagione nel girone C del campionato diC e ha intenzione di tenere aperte le porte su più fronti, provando ad avanzare ai quarti di finale del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 novembre alle ore 14:30. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.COME SEGUIRE IL MATCHPER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F50-06? – Sale il, tiro alto sopra la traversa4? – Molinaro cerca la porta, pallone fermato1? – L’parte aggressivo, poi la palla viene allontanataSI PARTE! BUON DIVERTIMENTO! 14:30 – Minuto di silenzio in ricordo delle vittime sul lavoro14:25 – Buon pomeriggio amici di Sportface.