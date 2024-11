LIVE – Giugliano-Avellino 1-2 Coppa Italia Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestuale di, match dello stadio Alberto De Cristofaro valevole per gli ottavi di finale didi. La formazione campana sta viaggiando tra alti e bassi nel campionato diC e spera di conquistare una bella gioia in questa competizioni, arrivando fino ai quarti di finale. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 novembre alle ore 18:30. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.COME SEGUIRE IL MATCHPER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F51-2 (5? Giorgione, 46? Russo, 46? Armellino)50? – Ilcerca ora di ripartire48? – ARMELLINO A SEGNO, L’SORPASSA! 1-247? –ancora aggressivo46? – RUSSO IN RETE! E’ PARITA’! 1-145? – Si riparte!FINE PRIMO TEMPO 1-045? – Sarà uno il minuto di recupero45? – Ammonito Tripuzzi41? – Ilcerca di rallentare il ritmo in questo finale37? – L’cerca spesso Vano, nel tentativo di trovare il pareggio34? – Ammonito De Paoli, è il secondo giallo della serata33? – Contropiede del, che torna in attacco31? – L’alza i giri di motore e tenta l’imbucata26? – Njambé vicino alla rete, palla stoppata24? – Buona azione del, ma si alza la bandierina del guardalinee20? – Gori cerca la rete, palla allontanata.