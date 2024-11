Anteprima24.it - Limatola: rete idrica e borgo storico, due nuovi progetti per l’Amministrazione Parisi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuticomunale guidata dal sindaco Domenicoprosegue nella sua attività di programmazione. La Giunta comunale, in particolare, nel contesto di recenti sedute, ha provveduto ad approvare due studi di fattibilità tecnica ed economica. Uno ha ad oggetto la “ristrutturazione per l’efficientamento dellanelle frazioni di Giardoni e Biancano”; L’altro “il recupero dell’edificio pubblico in disuso di via Santa Maria degli Angeli e messa in sicurezza delle aree pubbliche del”. “La nostra Amministrazione comunale – fa presente il Primo Cittadino – continua ad operare con attenzione al fine di rendere servizi sempre più efficienti alla popolazione ed al fine di qualificare sempre più l’assetto del territorio. Stiamo lavorando costantemente nell’ottica di intercettare risorse finanziare sovracomunali che possano consentire di realizzare opere a costo zero per l’Ente.