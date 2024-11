Davidemaggio.it - Libera: anticipazioni terza puntata di martedì 3 dicembre 2024

© US RaiUna nuova donna forte, volitiva, divisa tra lavoro e vita privata ha fatto capolino nella serialità nostrana., interpretata da Lunetta Savino, si muove costantemente tra ciò che deve e ciò che vorrebbe essere, tra il magistrato severo e giusto che impersona in Tribunale e una madre disposta a tutto per scoprire come è morta sua figlia. Ecco tutte ledella serie che porta il suo nome, aggiornate di settimana in settimana: le puntate portano tutte per titolo locuzioni in latino.diGuai legali pere PietroS1 – E5 Dura lex sed lex:viene ascoltata dal PM De Marco sull’omicidio Rosani e il giudice, d’accordo con Aldo Ferrero, la iscrive nella lista degli indagati nel tentativo di allontanarla dal tribunale di Trieste.