Lapresse.it - Libano, raid israeliano sul sud di Beirut

L’esercitoha lanciato nuoviaerei nella parte sud diin. Molteplici esplosioni sono state avvertite nella periferia meridionale della capitale libanese. Le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano in precedenza diramato un ordine di evacuazione. Le riprese hanno mostrato colonne di fumo che si alzano sopra la skyline della città, mentre il G7 e i ministri arabi attendono notizie dai funzionari israeliani sulla proposta di accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. I funzionari israeliani hanno affermato che il gabinetto di sicurezza del primo ministro Benjamin Netanyahu si sarebbe riunito in queste ore per discutere del proposto cessate il fuoco. Tra le questioni rimaste c’è la richiesta israeliana di riservarsi il diritto di agire qualora Hezbollah violasse i propri obblighi ai sensi dell’accordo emergente.