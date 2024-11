Firenzetoday.it - L’ex gasometro di Santa Rosa può diventare la piscina del centro storico

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUnapubblica per ilentro il 2029. Era uno degli obiettivi più dibattuti della campagna elettorale della sindaca Funaro adesso, per l’assessora allo sport Letizia Perini, è un punto in cima alla lista di opere da.