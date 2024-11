Fanpage.it - L’Europa promuove i conti pubblici dell’Italia e boccia quelli della Germania

Leggi su Fanpage.it

La Commissione europea ha fatto avere i suoi pareri sia sui bilanci nazionali dei Paesi Ue, sia sui piani di rientro dei Paesi che hanno un debito troppo alto. L'Italia ha avuto il via libera su entrambi i fronti, mentre il bilancio- insieme ad altri - è "non in linea" perché prevede una spesa troppo alta.