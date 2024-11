Fanpage.it - Le schiave sessuali di OnlyFans: “Picchiate e drogate, ci costringevano a lavorare per ore”

Leggi su Fanpage.it

Reuters ha identificato 11 casi di donne che hanno denunciato o intentato cause legali per essere state costrette a registrare video sessualmente espliciti per. Le creator avrebbero trascorso mesi, in alcuni casi anni, in schiavitù nascoste in case dall'aspetto ordinario.