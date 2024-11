Lanazione.it - Le porte vinciane si stanno sgretolando. Il Consorzio le sistemerà

A lanciare l’Sos sono alcuni cittadini di Fiumetto: le(nella foto), che si trovano lungo il fosso, sisempre più. Nessun atto vandalico, per carità, ma il legno in cui sono state realizzate è ormai semi-distrutto e non si sa quanto ancora riuscirà a resistere. La segnalazione è arrivata nel frattempo aldi bonifica, visto che ne ha la competenza, dove garantiscono di aver già preso in carico la questione e che intendono pertanto intervenire per un’urgente sistemazione. "Condividiamo la preoccupazione dei cittadini per le condizioni dellelungo il fosso Fiumetto – interviene l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – e ci auguriamo che l’intervento venga effettuato quanto prima. In quella zona ilè responsabile anche degli sfalci, cosa che in passato non sempre è stata fatta a regola d’arte tanto che li avevamo sollecitati.