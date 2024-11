Vanityfair.it - Le foto ufficiali di Filippo e Letizia di Spagna ritratti da Annie Leibovitz: analizziamo tutti i dettagli degli attesissimi scatti

Leggi su Vanityfair.it

Le attese grandigrafie scattate daper la collezione del Banco de España sono state finalmente svelate. Si distinguono per la qualità pittorica, in omaggio al più famososta di corte, Diego Velázquez, e per l'abito da ballo e la mantella neri scelti per l'occasione dalla Regina, disegnati in vita da Cristóbal Balenciaga.