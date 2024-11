Chietitoday.it - Le clonano la targa dell'auto, teatina riceve multe a raffica per pedaggi non pagati e fa smascherare il camuffatore

Leggi su Chietitoday.it

Avrebbe camuffato ladi un'presa a noleggio per non pagare istradali. Così la F di una Mercedes classe C era diventata una E grazie ad un pezzo di nastro adesivo nero: peccato però che in questo modo lamobile fosse identica a quella di una Fiat 500 di.