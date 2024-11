Lapresse.it - Latina: donna uccisa in casa a Terracina, fermato il marito

Roma, 26 nov. (LaPresse) – Femminicidio nel cuore della notte ain provincia di. La vittima, secondo quanto apprende LaPresse, unadi cui ancora non si conoscono le generalità è stata trovata morta nella sua abitazione in via Vittorio 9. I carabinieri della compagnia dihannoil, che è sotto interrogatorio.