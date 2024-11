Leggo.it - Larimar Annaloro, il pm: «Dai dati che abbiamo possiamo dire che è un suicidio». Morta per soffocamento, ora l'autopsia

Leggi su Leggo.it

Il procuratore per i minori di Caltanissetta, Rocco Cosentino, in conferenza stampa a proposito della morte di, prova a fare chiarezza e insiste: non è stato un omicidio, la.