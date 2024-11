Lanterns | anche Tom King è entusiasta del casting

Leggi su Cinefilos.it

TomdelUno dei progetti DCU più attesi dei DC Studios è, una serie che segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America.Chris Mundy (True Detective: Night Country) è showrunner e produttore esecutivo e scriveràcon Damon Lindelof (Watchmen) e lo sceneggiatore di fumetti Tom(Supergirl: Woman of Tomorrow).CBM ha intervistato Tome l’artista Ryan Sook per discutere della loro nuova serie di fumetti Black Canary: Best of the Best. In questa occasione, il sito ha chiesto allo scrittore di commentare ildi Kyle Chandler e Aaron Pierre come Hal Jordan e John Stewart per lo show.