Messinatoday.it - L'Altritalia ambiente celebra a Messina la giornata nazionale degli alberi

Leggi su Messinatoday.it

L'hato, lo scorso 21 novembre, la, ricorrenza istituita per legge nel gennaio 2013. Come ogni anno, anche nel 2024 i volontari dell'associazione si sono recati presso un istituto scolastico per svolgere iniziative didattiche tese a.