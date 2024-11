Firenzetoday.it - L'Altritalia Ambiente celebra a Calenzano la giornata nazionale degli alberi

Leggi su Firenzetoday.it

(FI). L', in collaborazione con il comitato “Salviamo il Pino”, hato, lo scorso 21 novembre, la, ricorrenza istituita per legge nel gennaio 2013. Come per il 2023, presso il locale istituto comprensivo, sono state coinvolte.