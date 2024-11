Ilfoglio.it - L’algerino Sansal accusato di “attentato allo stato”. Rischia l’ergastolo

Leggi su Ilfoglio.it

Da due settimane un grande scrittore è in prigione. Non una prigione qualsiasi. Una galera algerina, tagliato fuori dal resto del mondo. A valergli il soprannome di “Orwell algerino” èil rom. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti