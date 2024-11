Salernotoday.it - Ladro tenta di entrare in casa e rischia un linciaggio: lo salvano i carabinieri

Leggi su Salernotoday.it

diin, probabilmente con lo scopo di rubare. Quasiil. E' accaduto ieri pomeriggio a Pagani - come racconta Telenuova - in via De Gasperi. Il bandito sarebbe stato messo in fuga dalle urla della proprietaria, la quale si era accorta della sua presenzaLa.