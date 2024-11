Udinetoday.it - Ladri in azione tra Udine Sud e Bicinicco, in tre rubano una cassaforte

Leggi su Udinetoday.it

innegli scorsi giorni aSud e a Cuccana, frdi. Nel primo caso il furto si è verificato in via Stiria, nell'estrema periferia della città, ai danni di un'attività produttiva. Il fatto si è verificato ieri sera, verso le 18 e 30. In base a quanto appurato tre.