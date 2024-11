Laverita.info - La Meloni: «Violenza sulle donne? Da immigrati incidenza maggiore»

Il premier: «So che mi daranno della razzista ma è la realtà. La sfida è culturale. Garantire presenza di polizia e pene certe. L’occupazione femminile cresce, la detrazione per il coniuge a carico vada a quello che non lavora».Clicca qui per guardare il video dell'intervista esclusiva a Giorgia