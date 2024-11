Feedpress.me - La guerra dei dazi, Trump minaccia e la Cina risponde: "Nessuno vincerà". Anche Messico e Canada nel mirino

Leggi su Feedpress.me

Donaldnuovicontro il traffico di droga e l'immigrazione illegale . Su Truth, il presidente eletto hato una ulteriore tariffa del 10% su tutti i suoi prodotti esportati in Usa da Pechino finché non metterà fine al traffico di droga negli Stati Uniti, in particolare di Fentanyl. "Ho avuto molti colloqui con la- scrive sul suo social - sulle.