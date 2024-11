Romatoday.it - La Cynthialbalonga prova a ripartire dopo l'Olbia, mister Ferazzoli: "Siamo tutti in discussione"

Laha allungato la sua striscia negativa. Il match interno di domenica contro l’, giocato a Pavona per l’indisponibilità del campo di Genzano, ha portato un nuovo k.o. per i castellani (1-2) e gli azzurri ora si trovano con un solo punto di vantaggio sulla zona play out.