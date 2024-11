Fanpage.it - La consigliera di Genova che ha raccontato in Aula il suo stupro: “Violentata a 12 anni in casa”

lacomunale Francesca Ghio, di Alleanza Verdi-Sinistra, hadi aver subito ripetute violenze sessuali in casa, quando aveva 12, per opera di un "dirigente, il vostro ragazzo per bene". Poi ha denunciato: "A distanza di decenni nulla è cambiato: gli uomini continuano a violentare nel silenzio complice di una società che non dà gli strumenti".