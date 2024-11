Lapresse.it - Juve verso Aston Villa, Vlahovic e McKennie saltano allenamento

Leggi su Lapresse.it

E’ unaridotta ai minimi termini quella che si prepara alla trasferta di Champions League in casa dell’. Nell’di questa mattina il tecnico bianconero Thiago Motta non ha avuto a disposizione Dusane Weston, entrambi alle prese con problemi di natura fisica.L’attaccante serbo e il centrocampista americano sono in forte dubbio per la trasferta in terra inglese.