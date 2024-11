Amica.it - Jennifer Aniston festeggia il “Friendsgiving” con Courteney Cox

Ben più che due Friends. Amiche per sempre:Cox sono la prova che un’amicizia sincera e duratura è possibile anche a Hollywood. GUARDA LE FOTOGli hair look più belli diCox al “Friendsgiving”L’attrice che ha prestato il volto a Rachel Green nella sit-com cult degli anni Novanta, 55 anni, ha celebrato il Ringraziamento in anticipo (la data del Thanksgiving cade quest’anno il 28 novembre) con la sua tradizionale cena tra amici. E di certo non poteva mancare l’amica e collega del cuore: come testimoniano alcune Polaroid pubblicate nelle Instagram Stories, tra le star presenti c’era ancheCox, 60 anni. «Alcune scene dal Friendsgiving ??», ha scritto a corredo delle immagini.