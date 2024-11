Vanityfair.it - Jeanne Baret, nel nome della prima grande esploratrice

Leggi su Vanityfair.it

Ildel brand di abbigliamento femminile casual-soft omaggia ladonna e i capi, dallo stile urban e rilassato, sono pensati per muoversi (comode) in città e in viaggio, con una palette colori ispirata alla natura. Qui l'antecollezione per l'Autunno-inverno 2025-26