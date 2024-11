Jason Guo Head of Europe realme | innovazione e prodotti d’eccellenza per conquistare i mercati

Leggi su Sbircialanotizia.it

Strategie, tecnologie pionieristiche e focus sui giovani: la visione diper il successo in Italia e in Europasi è distinta per una crescita significativa e una presenza sempre più consolidata in Europa, in particolar modo in Italia.Guo, capo diEuropa, condivide con Adnkronos le strategie che hanno permesso al .