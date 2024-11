Israele tregua in Libano vicina G7 cerca sintesi su richiesta arresto Netanyahu

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La notizia di un'intesa che mai come stavolta sembrasu un cessate il fuoco trae Hezbollah piomba sul G7 Esteri a Fiuggi, dove i sette Grandi continuano a lavorare per trovare unasulla spinosa questione del mandato d'spiccato dalla Corte penale internazionale (Cpi) per il primo ministro israeliano, .